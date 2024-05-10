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Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

Son dakika spor haberi: Sezona büyük umutlarla giren ancak hedeflerinden birer birer kopan Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılık rüzgarı yaşanacak. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla beklentilerin altında kalan 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

Fenerbahçe'de sezon sonunda önemli bir yaprak dökümü yaşanacak.

Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve performans düşüklüğü yaşayan isimlerle yeni sezonda yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

Bu isimlerin başında sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş da var.

Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

Yönetim, A.Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nun bonservisini almayacak.

Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

Sakatlığı süren Luan Peres'le de anlaşılıp karşılıklı olarak yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

RADE KRUNIC DE GİDİCİ
Mert Hakan'la tartışan Serdar Aziz de gönderilecek isimler arasında...

Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

Sezon sonuna kadar kiralanan Leonardo Bonucci'nin sözleşmesi uzatılmayacak.

Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

Performansları yetersiz olan Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King ve Serdar Dursun yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler

Rade Krunic de zorunlu olarak alınacak ve ardından yaz transfer döneminde elden çıkarılacak.

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