Fenerbahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler
Son dakika spor haberi: Sezona büyük umutlarla giren ancak hedeflerinden birer birer kopan Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılık rüzgarı yaşanacak. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla beklentilerin altında kalan 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve performans düşüklüğü yaşayan isimlerle yeni sezonda yola devam edilmeyecek.
Bu isimlerin başında sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş da var.
Yönetim, A.Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nun bonservisini almayacak.
Sakatlığı süren Luan Peres'le de anlaşılıp karşılıklı olarak yollar ayrılacak.
RADE KRUNIC DE GİDİCİ
Mert Hakan'la tartışan Serdar Aziz de gönderilecek isimler arasında...
Sezon sonuna kadar kiralanan Leonardo Bonucci'nin sözleşmesi uzatılmayacak.
Performansları yetersiz olan Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King ve Serdar Dursun yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyemeyecek.
Rade Krunic de zorunlu olarak alınacak ve ardından yaz transfer döneminde elden çıkarılacak.
Boşnak oyuncu da 2024-25'te olmayacak isimlerden.
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