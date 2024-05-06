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Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi!

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ertelendi. | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:52 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:54
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Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanması planlanan müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Monaco ekibiyle yapacağı karşılaşma dolayısıyla ileri bir tarihe alındı.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

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