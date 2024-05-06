Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Milli yıldız için birçok talibin olduğu bilinirken, İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı ve milli yıldızın o takımla anlaştığını yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:27
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Bu sezon Avrupa'da adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen arkasında bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

F.Bahçe'nin başarılı performansı sonrası yıldız isimlerine teklifler gelmeye ise devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devleri tarafından izleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

İngilizce bilen 24 yaşındaki sol bek için, İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve artık gün saydığı haberlerde yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

NAPOLI'YLE ANLAŞTI!

İtalyan basınının iddiasına göre; 24 yaşındaki sol bek, Napoli ile anlaşmaya vardı ve İtalyanca derslerine başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Bu sezon 47 maça çıkarak İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Ferdi, 3 gol - 5 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Başkan Ali Koç, Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basınından flaş Ferdi Kadıoğlu ve transfer iddiası! "Sezon sonunda ayrılıyor"

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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