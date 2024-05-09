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Olympiakos 2-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

Olympiakos ile Aston Villa, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında kozlarını paylaştı. İlk maçı 4-2 kazanan Yunan ekibi, ikinci maçta da rakibini 2-0 mağlup ederek finalde Fiorentina'nın rakibi oldu. Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri El Kaabi kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 00:00
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Olympiakos 2-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Olympiakos, 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Aston Villa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Yunan ekibine galibiyeti getiren golleri 10 ve 81. dakikalarda El Kaabi kaydetti.

TARİHTE BİR İLK!

Konferans Ligi'nde Aston Villa'yı saf dışı bırakan Olympiakos, kulüp tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi.

Olympiakos, UEFA Konferans Ligi finalinde Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda Fiorentina ile kozlarını paylaşacak.

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