Bayer Leverkusen 3-2 Karabağ (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen, evinde Karabağ'ı ağırladı.

İlk maçı 2-2 biten karşılamayı Almanya temsilcisi 3-2 kazandı.

Leverkusen'in gollerini 72. dakikada Jeremie Frimpong, 90+3 ve 90+7'de Patrik Schick kaydetti. Karabağ'ın gollerini ise 58. dakikada Abdellah Zoubir ile 67. dakikada Juninho attı.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen çeyrek finale yükselirken, Karabağ ise turnuvaya veda etmiş oldu.

Ayrıca Azerbaycan ekibinde Elvin Caferquliyev 63. dakikada direkt kırmızı kart gördü.