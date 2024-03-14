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Bayer Leverkusen 3-2 Karabağ (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen ile Karabağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Almanya temsilcisi çeyrek finale adını yazdırdı. Bayer Leverkusen'e turu getiren golleri 72. dakikada Jeremie Frimpong, 90+3 ve 90+7'de Patrik Schick kaydetti. Karabağ'ın gollerini ise 58. dakikada Abdellah Zoubir ile 67. dakikada Juninho attı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 01:30
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Bayer Leverkusen 3-2 Karabağ (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen, evinde Karabağ'ı ağırladı.

İlk maçı 2-2 biten karşılamayı Almanya temsilcisi 3-2 kazandı.

Leverkusen'in gollerini 72. dakikada Jeremie Frimpong, 90+3 ve 90+7'de Patrik Schick kaydetti. Karabağ'ın gollerini ise 58. dakikada Abdellah Zoubir ile 67. dakikada Juninho attı.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen çeyrek finale yükselirken, Karabağ ise turnuvaya veda etmiş oldu.

Ayrıca Azerbaycan ekibinde Elvin Caferquliyev 63. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

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