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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle belli oldu. İşte eşleşmeler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 16:36 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 16:38
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk ayak maçları 15 Şubat 2024, rövanş mücadeleleri ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

29 Mayıs 2024'te oynanacak kupa finaline, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki AEK Arena ev sahipliği yapacak.

İŞTE PLAY-OFF TURUNDAKİ EŞLEŞMELER:

Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)

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