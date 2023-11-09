Cukaricki - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Cukaricki - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Cukaricki ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Cukaricki - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CUKARICKI - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cukaricki - Fiorentina maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.