Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili beklenen gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli oyuncuya talip olan Benfica ile prensipte anlaşma sağladı. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun Rafa Silva için İstanbul'a geldiği ve tarafların 24 saat içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirerek transferin böylelikle noktalanması bekleniyor. Temmuz 2024'te Benfica'dan transfer edilen Rafa Silva, Trendyol Süper Lig'de 7 haftadır süre almıyor.

36 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 5 gol/3 asist katkısı sundu.