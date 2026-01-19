CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik

Sergen Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Zecorner Kayserispor galibiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 22:48
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, 90+5'te El Bilal Toure'nin golü ile karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"BİRLİK VE BERABERLİK VARDI"

"Zor bir oyun oldu, rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90+'larda kazanmak bundan sonra için iyi oldu. Oyuncular çok mücadele ettiler, biliyorsun eksiğiz bir de... Ona rağmen birlik ve beraberlik vardı sahada. İki hücumcuya döndük, normalde yaptığımız bir şey değil bu, risk aldık. Son gole ben, oyuncular, hepimiz çok sevindik. 1-0 mutlu edici bir skor ama eksiklerimiz var, oyuncularla ciddi şekilde çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oyunlarla, daha güzel skorlar alırsak, daha mutlu oluruz diye düşünüyorum."

"İYİYE GİDİYORUZ"

"Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor. Rakipler çok kapanıyor, çok mücadele ediyor. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım, oyun planları doğruydu. Futbol zor oyun, biraz şans da lazım... Böyle oynadığımız bazı maçları ilk yarıda kaybettik."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINDIR, ŞAHISLARIN DEĞİL!"

"Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde. Bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş taraftarıdır, şahısların değil! Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı, takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor... Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak."

"ŞU ANA KADAR 7 TRANSFER YAPABİLİRDİK"

"Transfer için çalışıyoruz. Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Merak etmesin taraftarlarımız."

Beşiktaş 90+5'te galip!
Türk Telekom Reklam
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan YPG'ye ve İsrail'e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... "Terörün devri kapandı" | "Atlas Çağlayan'ın hesabı sorulacak"
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
Lovik, Trabzonspor için geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orkun Kökçü: Artık o gol gelsin Orkun Kökçü: Artık o gol gelsin 22:24
Bodrum'da kazanan Sivasspor! Bodrum'da kazanan Sivasspor! 22:17
Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? 21:58
Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... 21:19
İstanbulspor ile Keçiörengücü yenişemedi! İstanbulspor ile Keçiörengücü yenişemedi! 20:58
Atila Gerin: Moral oldu Atila Gerin: Moral oldu 20:53
Daha Eski
Çağdaş Atan: Bence çok bir anlamı yok Çağdaş Atan: Bence çok bir anlamı yok 20:52
Lovik, Trabzonspor için geldi! Lovik, Trabzonspor için geldi! 20:33
İşte A. Madrid'in İstanbul kafilesi! İşte A. Madrid'in İstanbul kafilesi! 20:07
Trabzonspor'da hazırlıklar başladı! Trabzonspor'da hazırlıklar başladı! 20:02
Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli? Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli? 19:59
297 antrenör PFDK'ye sevk edildi 297 antrenör PFDK'ye sevk edildi 19:51