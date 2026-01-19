Orkun Kökçü: Artık o gol gelsin

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup etti. 90+5'te El Bilal Toure'nin golü ile gelen kritik galibiyetin ardından siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

"Topla iyi oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Çok şans ürettik ama gol bulmakta zorlandık. Ben de 8-9 kere kaleyi denedim. Son vuruşta zorlandık ama oyun genelinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çalıştıklarımız sahaya yansımaya başladı. O bizim için güzel bir şey. Zorlandık ama 90+5'te kazandık. En önemlisi 3 puan oluyor tabii ki."

"İLK GOLÜ ATTIĞIMDA..."

"Artık o gol gelsin. (Gülerek) Denedim. Bu artık girsin diye düşündüm ama aslında o da olmamalı. Geçmişe baktığımda, o pozisyonlarda daha kolay gol buluyordum. O kafamda, yavaş yavaş geliyoruz. İnşallah en çabuk şekilde ilk golü bulurum. İlk golü attığımda devamının geleceğini biliyorum. Çalışmaya devam."