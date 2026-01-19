Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ayrılığı!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş'ta adı ayrılık ile anılan Demir Ege Tıknaz ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Braga ile 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre taraflar, 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında el sıkıştı. Demir Ege'nin yakın zamanda Portekiz'e uçması bekleniyor.
Demir Ege Tıknaz, 2024/25 sezonunda bir başka Portekiz temsilcisi olan Rio Ave'de kiralık olarak forma giymişti.