Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ayrılığı!

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ayrılığı!

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Portekiz ekibi Braga ile anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 23:13
Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ayrılığı!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş'ta adı ayrılık ile anılan Demir Ege Tıknaz ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Braga ile 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre taraflar, 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında el sıkıştı. Demir Ege'nin yakın zamanda Portekiz'e uçması bekleniyor.

Demir Ege Tıknaz, 2024/25 sezonunda bir başka Portekiz temsilcisi olan Rio Ave'de kiralık olarak forma giymişti.

Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan YPG'ye ve İsrail'e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... "Terörün devri kapandı" | "Atlas Çağlayan'ın hesabı sorulacak"
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi...
