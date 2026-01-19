Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ayrılığı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş'ta adı ayrılık ile anılan Demir Ege Tıknaz ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Braga ile 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre taraflar, 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında el sıkıştı. Demir Ege'nin yakın zamanda Portekiz'e uçması bekleniyor.

Demir Ege Tıknaz, 2024/25 sezonunda bir başka Portekiz temsilcisi olan Rio Ave'de kiralık olarak forma giymişti.