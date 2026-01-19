CANLI SKOR ANA SAYFA
Radomir Djalovic: Takımımı mücadeleden dolayı tebrik ederim

Radomir Djalovic: Takımımı mücadeleden dolayı tebrik ederim

Beşiktaş karşısında birçok gol fırsatı bulduklarını ama değerlendiremediklerini söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, takımını verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 00:35
Radomir Djalovic: Takımımı mücadeleden dolayı tebrik ederim

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Beşiktaş'ı tebrik ederim. Bizim açımızdan zor bir maçtı. Genel olarak iyi oynadık. Her top için savaştık. Bu sebepten takımımı mücadeleden dolayı tebrik ederim. Beşiktaş gibi bir takıma galip gelmek istiyorsanız yakaladığınız fırsatları değerlendirmeniz lazım. 3-4 tane fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Önümüzde zorlu maçlarımız var. Hayat böyle, futbol böyle. Burada yaptığımız hatalardan ders alıp kendimizi geliştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğuna değinen Djalovic, "Transferlerimizin zamana ihtiyacı var. 1-2 oyuncu daha kadromuza katmamız gerekiyor. Başkanımız ve sportif direktörümüz çalışıyor. Ama yeni oyuncular kadromuza katamasak da oyuncularıma güveniyorum" şeklinde konuştu.

