CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA 2026 All-Star ilk 5'ler belli oldu! Alperen Şengün...

NBA 2026 All-Star ilk 5'ler belli oldu! Alperen Şengün...

2026 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı'nda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu. NBA All-Star ilk 5'lerine 21 yıldır seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona ererken, milli basketbolcu Alperen Şengün de ilk 5'e giremedi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 00:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA 2026 All-Star ilk 5'ler belli oldu! Alperen Şengün...

Organizasyonun internet sitesindeki göre Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) yer alıyor.

Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'e seçildi.

NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi.

Açıklamada, All-Star yedeklerinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

2026'DA YENİ FORMAT

NBA'de bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

All-Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek. 3 takımda en az 8'er oyuncu olacak ve iki konferanstan 12'şer basketbolcu seçilecek.

Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından seçilirken kalan 7 isim, NBA baş antrenörleri tarafından belirlenecek.

All-Star seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak.

Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Komiseri Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.

Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Galatasaray’a 22’lik ön libero! Transfer Premier Lig’den gelecek…
Başkan Erdoğan YPG'ye ve İsrail'e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... "Terörün devri kapandı" | "Atlas Çağlayan'ın hesabı sorulacak"
Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djalovic: Takımımı tebrik ederim Djalovic: Takımımı tebrik ederim 00:35
Stoilov: Savunmayı düzeltmemiz lazım Stoilov: Savunmayı düzeltmemiz lazım 00:33
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Rafa Silva... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Rafa Silva... 00:10
Quinten Timber kimdir, kaç yaşında ve nereli? Quinten Timber kimdir, kaç yaşında ve nereli? 23:14
Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı 23:06
El Bilal Toure: Mutluyum ama... El Bilal Toure: Mutluyum ama... 22:56
Daha Eski
G.Saray KAP'a bildirdi! 1.4 milyar TL G.Saray KAP'a bildirdi! 1.4 milyar TL 22:51
Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik 22:41
Kartal Kayra: Daha iyi olacağız Kartal Kayra: Daha iyi olacağız 22:38
Orkun Kökçü: Artık o gol gelsin Orkun Kökçü: Artık o gol gelsin 22:24
Bodrum'da kazanan Sivasspor! Bodrum'da kazanan Sivasspor! 22:17
Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? 21:58