Kartal Kayra Yılmaz: Daha iyi olacağız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından siyah-beyazlı ekipte Kartal Kayra Yılmaz, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KARTAL KAYRA'NIN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada pozitif şeyler vardı ama golü bulmakta zorlandık. Tüm doğruları yapmaya çalıştık, yaptığımızı düşünüyorum. Bu tarz maçlar zor oluyor. Galip gelmek önemliydi bizim için. Bundan sonra seri yakalayıp devam etmek istiyoruz. Çok iyi bir oyuncu grubu var. Eksiklerimiz var. Bunlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Daha iyi olacağız.

Sağlık ekibine de bir parantez açmak istiyorum. Bu maçtan önce biraz rahatsızlığım vardı. Yetiştirmek için çok uğraştılar. Onlar da teşekkür ederim."