Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önce Cenk Tosun ardından Jhon Duran ve en son olarak da Youssef En Nesyri'yle yollarını ayırdı. Kadrodaki üç santrforla da vedalaşan sarılacivertliler, sadece Angers'ten 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.