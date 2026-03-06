CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

Fenerbahçe, kış transfer döneminde golcü olarak kadrosuna Sidiki Cherif'i katmıştı. Futbolcu son zamanlarda yükselen performansıyla dikkat çekerken sarı-lacivertlilerden 19 yaşındaki futbolcu için flaş karar geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 09:28
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önce Cenk Tosun ardından Jhon Duran ve en son olarak da Youssef En Nesyri'yle yollarını ayırdı. Kadrodaki üç santrforla da vedalaşan sarılacivertliler, sadece Angers'ten 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

Yönetim, bu hamle sonrasında ağır eleştirilere maruz kaldı. Gineli oyuncu için 'Fenerbahçe'nin futbolcusu değil' yorumları yapıldı. Özellikle ilk oynadığı karşılaşmaların ardından 19 yaşındaki futbolcu ağır sözlerle eleştirildi.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

Ancak takıma ve ülkeye alışmaya başlayan Sidiki Cherif, süre aldığı son 3 maçta üç gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

Önce Nottingham Forest'la oynanan rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

Ardından Süper Lig'deki Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında ağları sarstı.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

3 maçta, 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Cherif, taraftarların gönlünü kazandı. 'Fenerbahçe'nin santrforu yok' söylemlerine adeta 'Ben varım' diyerek yanıt verdi.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

SEZON SONU TAPUSU ALINACAK

Fenerbahçe, 4 milyon euro bedelle kiraladığı Sidiki Cherif'in sezon sonunda 18 milyon euro ödeyerek bonservisini alacak.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

İlk 11 çıktığı ilk maçtan sonra bu zorunlu satın alma maddesi devreye girdi.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

Ayrıca sözleşmede 3 milyon euro da bonus maddesi var. Bunların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Angres'e ekstra ödeme yapacak.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...

HAYDİ FENERBAHÇE

Sidiki Cherif, Gaziantep FK galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gineli oyuncu, bu paylaşımının altında; "Bir sonraki turda yerimizi aldık. Haydi Fenerbahçe" notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da bu paylaşıma birçok olumlu yorum yaptı.

Süper Lig'de piyasa değeri güncellemesi!
G.Saray'da Hakan heyecanı! Inter'in istediği rakam...
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
ABD-İsrail-İran savaşı yedinci gününde | ABD İran'ın İHA gemisini vurdu | Yeni lider tanıtılacak
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbolda haftanın programı belli oldu Basketbolda haftanın programı belli oldu 09:16
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası’nda ilk maçta kaybetti Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası’nda ilk maçta kaybetti 09:00
Fenerbahçe Medicana, Slovenya deplasmanında mağlup oldu Fenerbahçe Medicana, Slovenya deplasmanında mağlup oldu 08:38
Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? 08:06
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Daha Eski
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! 00:23
Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! 00:23
Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! 00:23
Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti 00:23
Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! 00:23
F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! 00:22