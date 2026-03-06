Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu...
Fenerbahçe, kış transfer döneminde golcü olarak kadrosuna Sidiki Cherif'i katmıştı. Futbolcu son zamanlarda yükselen performansıyla dikkat çekerken sarı-lacivertlilerden 19 yaşındaki futbolcu için flaş karar geldi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 09:28
Önce Nottingham Forest'la oynanan rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı.
Ardından Süper Lig'deki Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında ağları sarstı.
3 maçta, 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Cherif, taraftarların gönlünü kazandı. 'Fenerbahçe'nin santrforu yok' söylemlerine adeta 'Ben varım' diyerek yanıt verdi.
SEZON SONU TAPUSU ALINACAK
Fenerbahçe, 4 milyon euro bedelle kiraladığı Sidiki Cherif'in sezon sonunda 18 milyon euro ödeyerek bonservisini alacak.
İlk 11 çıktığı ilk maçtan sonra bu zorunlu satın alma maddesi devreye girdi.
Ayrıca sözleşmede 3 milyon euro da bonus maddesi var. Bunların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Angres'e ekstra ödeme yapacak.
HAYDİ FENERBAHÇE
Sidiki Cherif, Gaziantep FK galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gineli oyuncu, bu paylaşımının altında; "Bir sonraki turda yerimizi aldık. Haydi Fenerbahçe" notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da bu paylaşıma birçok olumlu yorum yaptı.
DİĞER
