Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...
Galatasaray, yeni sezon öncesi orta sahayı güçlendirmek için gözünü Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. Inter Milan ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan milli kaptan için sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde yeniden girişim yapması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu için Galatasaray yönetimi şartları zorlamaya hazırlanıyor. İşte Inter'in istediği bonservis bedeli... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalyan ekibi yine Hakan'ı tutmak istiyor.
Ancak sözleşme uzatılmazsa oyuncusunu bedelsiz kaybetmemek için satışına izin verecek.
Inter'in yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına onay verdiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar sezon başında olduğu gibi yine yazın Hakan için temaslara başlayacak.
G.Saray yönetimi 32 yaşına gelen milli oyuncu için bonservis bedelini biraz daha aşağıya indirmeye çalışacak.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce Juventus mücadelesi öncesinde İtalyan basınına yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nu takımda görmek istediğini belirtmişti.
Başarılı çalıştırıcı, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, G.Saray taraftarıdır ve bizim taraftarımız da onun buraya gelmesini ister. Onu kollarımız açık şekilde bekliyoruz" demişti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.