CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta sahayı güçlendirmek için gözünü Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. Inter Milan ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan milli kaptan için sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde yeniden girişim yapması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu için Galatasaray yönetimi şartları zorlamaya hazırlanıyor. İşte Inter'in istediği bonservis bedeli... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

Yeni sezonda orta sahaya önemli takviyeler yapmaya hazırlanan G.Saray'da listenin ilk sıralarında milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

Küçüklüğünden itibaren sarı-kırmızılı renklere gönül vermesi ile bilinen tecrübeli oyuncu için G.Saray hem sezon başında hem de ara transfer döneminde nabız yoklamış ancak kulübü Inter bırakmamıştı.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

İtalyan ekibi ile sözleşmesini uzatmayan ve 2027'de sözleşmesi bitecek olan Hakan, G.Saray'ın kulübü ile anlaşmasını bekliyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalyan ekibi yine Hakan'ı tutmak istiyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

Ancak sözleşme uzatılmazsa oyuncusunu bedelsiz kaybetmemek için satışına izin verecek.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

Inter'in yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına onay verdiği iddia edildi.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

Sarı-kırmızılılar sezon başında olduğu gibi yine yazın Hakan için temaslara başlayacak.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

G.Saray yönetimi 32 yaşına gelen milli oyuncu için bonservis bedelini biraz daha aşağıya indirmeye çalışacak.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce Juventus mücadelesi öncesinde İtalyan basınına yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nu takımda görmek istediğini belirtmişti.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter'in istediği rakam...

Başarılı çalıştırıcı, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, G.Saray taraftarıdır ve bizim taraftarımız da onun buraya gelmesini ister. Onu kollarımız açık şekilde bekliyoruz" demişti.

Derbi öncesi prim dopingi! Yönetim kesenin ağzını açtı
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan'dan İran'a "tekrarı yaşanmasın" vurgusu: Gerekli ikazlarda bulunduk
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
Kartal'a 20'lik orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! 00:23
Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! 00:23
Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! 00:23
Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti 00:23
Daha Eski
Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! 00:23
F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! 00:22
Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! 00:22
İşte Tedesco'nun son durumu! İşte Tedesco'nun son durumu! 00:22
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 00:22
G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... 00:22