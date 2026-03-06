Galatasaray'da derbi öncesi prim dopingi! Yönetim kesenin ağzını açtı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi yönetimden motivasyon hamlesi geldi. Başkan Dursun Özbek, kritik galibiyet için takıma ödeyeceği primi belirledi. Sarı-Kırmızılılar, hem şampiyonluk yarışında avantaj yakalamak hem de Liverpool maçı öncesi moral kazanmak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça odaklandı. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Dursun Özbek'in Süper Lig'de şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek maç için özel prim belirlediği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, olası Beşiktaş galibiyetini Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro ile ödüllendirilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisindeki primi yüksek tutarak kritik Liverpool maçı öncesinde oyuncuların daha fazla havaya girmesini istiyor. Sarı-Kırmızılı oyuncular, Beşiktaş derbisini kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha dönmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri tüm planlarını Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak üzerine yaptı.

Yönetim derbiden zaferle dönülmesi halinde kesenin ağzını açacak.

Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü!
