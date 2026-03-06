CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Matvey Kislyak'ı yakın takibe aldı!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Matvey Kislyak'ı yakın takibe aldı!

Beşiktaş, yeni sezonun transfer planlamasına erkenden başladı. Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova’nın 20 yaşındaki orta sahası Matvey Kislyak’ı Krasnodar maçında tribünden izleyerek genç yeteneği yakın takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Matvey Kislyak'ı yakın takibe aldı!

Beşiktaş transfer çalışmalarına erkenden start verdi... Devre arası transfer döneminde takıma katılan oyunculardan tam randıman alan Siyah-Beyazlılar, genç bir yeteneğin peşinde... Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaşlı yöneticiler, Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova forması giyen 20 yaşındaki Matvey Kislyak'ı Krasnodar maçında tribünden takip etti. Siyah-beyazlıların genç oyuncuyu daha önceki maçlarında da izlediği öğrenildi.

8 numara pozisyonunda oynayan Kislyak'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. 20 yaşındaki Rus orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

