Haberler Süper Lig Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri öncesinde taraftarlar Victor Osimhen'in Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Yıldız golcünün durumu hem taraftarlar hem de futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Osimhen, takımının hücum hattındaki en etkili isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle Beşiktaş gibi güçlü bir rakip karşısında sahada olup olmayacağı büyük önem taşıyor. Peki, Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? İşte cevabı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 08:06 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 08:07
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

"Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

OSIMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'in yarın akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 5'e 4 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'ı, Süper Lig'de 9 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 7 galibiyet elde ederken, rakibine sadece 1 kez kaybetti.

