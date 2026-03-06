CANLI SKOR ANA SAYFA
Basketbolda haftanın programı belli oldu

Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta maçları oynanacak. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 09:16 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 09:18
Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Normal sezonu tamamlanan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.0 Beşiktaş GAİN-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Beşktaş Akatlar)

Yarın:

13.00 Galatasaray MCT Technic-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (ENKA)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)

8 Mart Pazar:

13.00 Trabzonspor-Karşıyaka (Hayri Gür)

15.30 TOFAŞ-Safiport Erokspor (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Glint Manisa Basket-Anadolu Efes (Muradiye)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Bugün:

13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Finalspor-Kipaş İstiklalspor (TOFAŞ)

Yarın:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)

8 Mart Pazar:

13.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor (Selçuklu Belediyesi)

14.45 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-iLab Basketbol (TOBB ETÜ)

18.15 Göztepe-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)

