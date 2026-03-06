Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Normal sezonu tamamlanan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
20.0 Beşiktaş GAİN-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Beşktaş Akatlar)
Yarın:
13.00 Galatasaray MCT Technic-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (ENKA)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)
8 Mart Pazar:
13.00 Trabzonspor-Karşıyaka (Hayri Gür)
15.30 TOFAŞ-Safiport Erokspor (TOFAŞ)
18.00 Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
9 Mart Pazartesi:
20.00 Glint Manisa Basket-Anadolu Efes (Muradiye)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final
Bugün:
13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)
15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Finalspor-Kipaş İstiklalspor (TOFAŞ)
Yarın:
14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.30 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)
8 Mart Pazar:
13.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor (Selçuklu Belediyesi)
14.45 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-iLab Basketbol (TOBB ETÜ)
18.15 Göztepe-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)
9 Mart Pazartesi:
20.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)