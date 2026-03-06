CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

Trendyol Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi. Değerine değer katan oyuncuların yanı sıra düşüşe geçen isimler de dikkat çekti. İşte Trendyol Süper Lig'de yeni piyasa değerleri ve bazı kategorilerde yaşanan çarpıcı değişiklikler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 09:24
Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

Trendyol Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın 5 Mart 2026 tarihi itibariyle güncellediği piyasa değerlerinin ardından bazı kategorilerde yaşanan değişiklikler gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

EN DEĞERLİ 11

Güncellenen piyasa değerlerine göre Trendyol Süper Lig'in en değerli 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır (15 milyon euro), Wilfried Singo (25 milyon euro), Emannuel Agbadou (18 milyon euro), Jayden Oosterwolde (18 milyon euro), Orkun Kökçü (25 milyon euro), Matteo Guendouzi (28 milyon euro), Gabriel Sara (22 milyon euro), Barış Alper Yılmaz (26 milyon euro), Noa Lang (25 milyon euro), Sidiki Cherif (18 milyon euro), Victor Osimhen (75 milyon euro).

Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

Trendyol Süper Lig'in en değerli oyuncusu ünvanına sahip Victor Osimhen'in 75 milyon euro'luk değerinde bir değişiklik yaşanmadı. En değerli ilk 11'de değeri düşen tek oyuncu ise Wilfried Singo (-3 milyon euro) oldu.

Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

EN ÇOK DEĞER KAZANANLAR

Trendyol Süper Lig'de değerini en çok artıran oyuncu ise Sidiki Cherif oldu. Fransız santrfor, 11 milyon euro'luk artışla güncel piyasa değerini 18 milyon euro'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

Trabzonspor'un gelecek vadeden yıldız orta sahası Christ Oulai ise 9 milyon euro'luk artışla piyasa değerini 17 milyon euro'ya çıkardı ve listenin 2. sırasına yerleşti.

Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh ise ligdeki bol gollü başlangıcının ardından 8 milyon euro değer kazandı ve 15 milyon euro piyasa değerine sahip olarak en çok değer kazanan 3. oyuncu oldu.

Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

DEĞERİ DÜŞENLER

Piyasa değerinde en büyük düşüşü yaşayan isim ise 4 milyon euro'luk değer kaybıyla Fenerbahçeli Edson Alvarez oldu. Meksikalı oyuncuyu 3'er milyon euro'luk değer kaybı ile Singo ve Andre Onana takip etti.

Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU DEĞİŞTİ

Galatasasaraylı Barış Alper Yılmaz ise değerini 2 milyon euro artırarak Orkun Kökçü'yü (25 milyon euro) geride bıraktı ve 26 milyon euro ile Trendyol Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu.

Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

TAKIMLARIN PİYASA DEĞERLERİ

Trendyol Süper Lig'de dört büyüklerin piyasa değeri sıralaması ise şu şekilde: Galatasaray (345 milyon euro), Fenerbahçe (248 milyon euro), Beşiktaş (185 milyon euro), Trabzonspor (115 milyon euro).

