Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!
Trendyol Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi. Değerine değer katan oyuncuların yanı sıra düşüşe geçen isimler de dikkat çekti. İşte Trendyol Süper Lig'de yeni piyasa değerleri ve bazı kategorilerde yaşanan çarpıcı değişiklikler...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 09:24
EN ÇOK DEĞER KAZANANLAR
Trendyol Süper Lig'de değerini en çok artıran oyuncu ise Sidiki Cherif oldu. Fransız santrfor, 11 milyon euro'luk artışla güncel piyasa değerini 18 milyon euro'ya çıkardı.
Trabzonspor'un gelecek vadeden yıldız orta sahası Christ Oulai ise 9 milyon euro'luk artışla piyasa değerini 17 milyon euro'ya çıkardı ve listenin 2. sırasına yerleşti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh ise ligdeki bol gollü başlangıcının ardından 8 milyon euro değer kazandı ve 15 milyon euro piyasa değerine sahip olarak en çok değer kazanan 3. oyuncu oldu.
DEĞERİ DÜŞENLER
Piyasa değerinde en büyük düşüşü yaşayan isim ise 4 milyon euro'luk değer kaybıyla Fenerbahçeli Edson Alvarez oldu. Meksikalı oyuncuyu 3'er milyon euro'luk değer kaybı ile Singo ve Andre Onana takip etti.
EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU DEĞİŞTİ
Galatasasaraylı Barış Alper Yılmaz ise değerini 2 milyon euro artırarak Orkun Kökçü'yü (25 milyon euro) geride bıraktı ve 26 milyon euro ile Trendyol Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu.
TAKIMLARIN PİYASA DEĞERLERİ
Trendyol Süper Lig'de dört büyüklerin piyasa değeri sıralaması ise şu şekilde: Galatasaray (345 milyon euro), Fenerbahçe (248 milyon euro), Beşiktaş (185 milyon euro), Trabzonspor (115 milyon euro).
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.