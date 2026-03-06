Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken piyasa değeri güncellemesi!

EN DEĞERLİ 11 Güncellenen piyasa değerlerine göre Trendyol Süper Lig'in en değerli 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır (15 milyon euro), Wilfried Singo (25 milyon euro), Emannuel Agbadou (18 milyon euro), Jayden Oosterwolde (18 milyon euro), Orkun Kökçü (25 milyon euro), Matteo Guendouzi (28 milyon euro), Gabriel Sara (22 milyon euro), Barış Alper Yılmaz (26 milyon euro), Noa Lang (25 milyon euro), Sidiki Cherif (18 milyon euro), Victor Osimhen (75 milyon euro).