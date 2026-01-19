Quinten Timber kimdir, kaç yaşında ve nereli? Timber piyasa değeri

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fizik gücü, teknik kapasitesi ve sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken Quinten Timber, transfer piyasasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Türk kulüpleriyle anılması, başarılı orta saha oyuncusuna olan ilgiyi daha da artırıyor. Timber hakkında bilgi edinmek isteyen futbolseverler "Quinten Timber kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken, özellikle oyuncunun güncel piyasa değeri büyük merak konusu. İşte Quinten Timber'ın kariyeri ve dikkat çeken istatistiklerine dair öne çıkan başlıklar…