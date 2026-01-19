Quinten Timber kimdir, kaç yaşında ve nereli? Timber piyasa değeri

Atletik yapısı, teknik özellikleri ve başarılı performansıyla transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelen Quinten Timber, Türk takımlarıyla da anılmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu hakkında merak edilenleri araştıran futbolseverler, "Quinten Timber kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları inceliyor. Özellikle, Quinten Timber piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Quinten Timber istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...
Fizik gücü, teknik kapasitesi ve sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken Quinten Timber, transfer piyasasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Türk kulüpleriyle anılması, başarılı orta saha oyuncusuna olan ilgiyi daha da artırıyor. Timber hakkında bilgi edinmek isteyen futbolseverler "Quinten Timber kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken, özellikle oyuncunun güncel piyasa değeri büyük merak konusu. İşte Quinten Timber'ın kariyeri ve dikkat çeken istatistiklerine dair öne çıkan başlıklar…
QUINTEN TIMBER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Quinten Timber, 17 Haziran 2001 tarihinde Hollanda'nın Utrecht bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine Hollanda'da devam eden Timber 1,79 metre boya sahip.
QUINTEN TIMBER MEVKİSİ NE?
Yükselen performansı ve atletik yapısı ile futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Quinten Timber merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca ön libero olarak da görev yapabilen Timber, on numara bölgesinde de forma giyebiliyor.
QUINTEN TIMBER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2018'de profesyonel futbolculuk kariyerine Jong Ajax'ta başlayan Quinten Timber, 2021 yılında Utrecht'e transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performansla Hollanda Ligi büyüklerinden Feyenoord'un dikkatini çeken Timber, 2022 yılında Rotterdam takımının yolunu tuttu.
QUINTEN TIMBER İSTATİSTİKLERİ
Hollanda Ligi'nin başarılı isimlerinden biri olan Quinten Timber'ın istatistikleri şöyle:
-290 maç -33 gol -40 asist
Hollanda Milli Takımı ile 8 maçta forma giyen Quinten Timber, bu karşılaşmalarda 1 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı.
QUINTEN TIMBER PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Quinten Timber piyasa değeri 25 milyon euro.