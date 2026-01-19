Bodrum'da kazanan Özbelsan Sivasspor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk bölümünde dakika 45'te Taulant Seferi, takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1'de Uğur Çiftçi, skoru eşitledi ve devre arasına 1-1'lik beraberlik ile gidildi. Konuk ekip, 66. dakikada Bekir Turaç Böke ile öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Özbelsan Sivasspor, 3 puanın sahibi oldu. Dakika 90+3 Sipay Bodrum FK'da Ajeti kırmızı kart gördü.