CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum'da kazanan Özbelsan Sivasspor!

Bodrum'da kazanan Özbelsan Sivasspor!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor deplasmanda, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 22:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum'da kazanan Özbelsan Sivasspor!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk bölümünde dakika 45'te Taulant Seferi, takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1'de Uğur Çiftçi, skoru eşitledi ve devre arasına 1-1'lik beraberlik ile gidildi. Konuk ekip, 66. dakikada Bekir Turaç Böke ile öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Özbelsan Sivasspor, 3 puanın sahibi oldu. Dakika 90+3 Sipay Bodrum FK'da Ajeti kırmızı kart gördü.

Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi...
Beşiktaş 90+5'te galip!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan YPG'ye ve İsrail'e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... "Terörün devri kapandı" | "Atlas Çağlayan'ın hesabı sorulacak"
Lovik, Trabzonspor için geldi!
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? 21:58
Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... 21:19
İstanbulspor ile Keçiörengücü yenişemedi! İstanbulspor ile Keçiörengücü yenişemedi! 20:58
Atila Gerin: Moral oldu Atila Gerin: Moral oldu 20:53
Çağdaş Atan: Bence çok bir anlamı yok Çağdaş Atan: Bence çok bir anlamı yok 20:52
Lovik, Trabzonspor için geldi! Lovik, Trabzonspor için geldi! 20:33
Daha Eski
İşte A. Madrid'in İstanbul kafilesi! İşte A. Madrid'in İstanbul kafilesi! 20:07
Trabzonspor'da hazırlıklar başladı! Trabzonspor'da hazırlıklar başladı! 20:02
Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli? Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli? 19:59
297 antrenör PFDK'ye sevk edildi 297 antrenör PFDK'ye sevk edildi 19:51
Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Galatasaray'a Osimhen müjdesi! 19:48
G.Saray'ın transferi A. Madrid'den! G.Saray'ın transferi A. Madrid'den! 19:39