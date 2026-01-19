Bodrum'da kazanan Özbelsan Sivasspor!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk bölümünde dakika 45'te Taulant Seferi, takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1'de Uğur Çiftçi, skoru eşitledi ve devre arasına 1-1'lik beraberlik ile gidildi. Konuk ekip, 66. dakikada Bekir Turaç Böke ile öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Özbelsan Sivasspor, 3 puanın sahibi oldu. Dakika 90+3 Sipay Bodrum FK'da Ajeti kırmızı kart gördü.
