CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor ile Keçiörengücü yenişemedi!

İstanbulspor ile Keçiörengücü yenişemedi!

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 20:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbulspor ile Keçiörengücü yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk etti. Deplasman ekibi devre arasına 2-1'lik üstünlük ile girerken İstanbulspor, 47. dakikada skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puanı paylaştı. Bu sonuçla birlikte Uğur Okulları İstanbulspor 28, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 30 puana yükseldi.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol tarafta topla buluşan Ezeh, Emrecan'ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı yerden ceza sahası içine gönderdi. Roshi'nin penaltı noktası gerisinden gelişine vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

10. dakikada Ali Dere'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Wellington'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alp'in solundan ağlarla buluştu.

14. dakikada hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinden sonra pozisyonu kendisi de izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

22. dakikada Ezeh'in sağ taraftan ortasında kale alanı önündeki Fernandes'in vuruşunda kaleci Alp gole izin vermedi.

29. dakikada Duhaney'in sağ taraftan yerden sert ortasında Sambissa, arka direkte topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Ali Dere'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda İshak, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+2. dakikada Ali Dere'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda İshak'ın aşırttığı topu Wellington ağlarla buluşturdu. 1-2

47. dakikada Mamadou'nun sol taraftan ortasında topa yönelen Sambissa kontrol edemezken, Emir Kaan tek dokunuşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi. 2-2

55. dakikada sağ tarafta topla buluşan Roshi'nin ceza sahası içi çaprazdan sert vuruşunda kaleci Alp, sol köşeden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

83. dakikada Oğulcan'ın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ezeh'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.

Türk Telekom Reklam
Beşiktaş-Kayserispor | CANLI
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan YPG'ye ve İsrail'e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... "Terörün devri kapandı" | "Atlas Çağlayan'ın hesabı sorulacak"
Yalçın: Ona göre hazırlandık
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lovik, Trabzonspor için geldi! Lovik, Trabzonspor için geldi! 20:33
İşte A. Madrid'in İstanbul kafilesi! İşte A. Madrid'in İstanbul kafilesi! 20:07
Trabzonspor'da hazırlıklar başladı! Trabzonspor'da hazırlıklar başladı! 20:02
Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli? Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli? 19:59
297 antrenör PFDK'ye sevk edildi 297 antrenör PFDK'ye sevk edildi 19:51
Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Galatasaray'a Osimhen müjdesi! 19:48
Daha Eski
G.Saray'ın transferi A. Madrid'den! G.Saray'ın transferi A. Madrid'den! 19:39
Yalçın: Ona göre hazırlandık Yalçın: Ona göre hazırlandık 19:28
Beşiktaş-Kayserispor | CANLI Beşiktaş-Kayserispor | CANLI 19:22
Osimhen'den G.Saraylıları kızdıran hareket! Osimhen'den G.Saraylıları kızdıran hareket! 19:17
Trabzonspor'da Tekke açıklaması! Trabzonspor'da Tekke açıklaması! 18:51
En-Nesyri'den Ada'ya ret! En-Nesyri'den Ada'ya ret! 18:25