İstanbulspor ile Keçiörengücü yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk etti. Deplasman ekibi devre arasına 2-1'lik üstünlük ile girerken İstanbulspor, 47. dakikada skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puanı paylaştı. Bu sonuçla birlikte Uğur Okulları İstanbulspor 28, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 30 puana yükseldi.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol tarafta topla buluşan Ezeh, Emrecan'ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı yerden ceza sahası içine gönderdi. Roshi'nin penaltı noktası gerisinden gelişine vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

10. dakikada Ali Dere'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Wellington'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alp'in solundan ağlarla buluştu.

14. dakikada hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinden sonra pozisyonu kendisi de izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

22. dakikada Ezeh'in sağ taraftan ortasında kale alanı önündeki Fernandes'in vuruşunda kaleci Alp gole izin vermedi.

29. dakikada Duhaney'in sağ taraftan yerden sert ortasında Sambissa, arka direkte topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Ali Dere'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda İshak, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+2. dakikada Ali Dere'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda İshak'ın aşırttığı topu Wellington ağlarla buluşturdu. 1-2

47. dakikada Mamadou'nun sol taraftan ortasında topa yönelen Sambissa kontrol edemezken, Emir Kaan tek dokunuşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi. 2-2

55. dakikada sağ tarafta topla buluşan Roshi'nin ceza sahası içi çaprazdan sert vuruşunda kaleci Alp, sol köşeden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

83. dakikada Oğulcan'ın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ezeh'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.