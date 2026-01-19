Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Muriqi istatistikleri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Vedat Muriqi hakkında transfer iddiaları gündem olurken, deneyimli isim bir kez daha Süper Lig takımlarıyla anılmaya başladı. Kariyerine İspanya'da devam eden Muriqi'nin son durumunu merak eden kişiler, başarılı futbolcu hakkında "Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Vedat Muriqi istatistikleri ve kariyeri...

Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı Vedat Muriqi, transfer söylentileriyle yeniden gündeme geldi. Kariyerini İspanya'da sürdüren tecrübeli golcünün adı bir kez daha Süper Lig ekipleriyle anılmaya başladı. Muriqi'nin son durumu merak edilirken, futbolseverler "Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. İşte Vedat Muriqi'nin kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistiklerine dair detaylar…

VEDAT MURIQI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Vedat Muriqi, 24 Nisan 1994 tarihinde Kosova'nın Prizren bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine İspanya'da devam eden 31 yaşındaki Muriqi, 1,94 metre boyu ile dikkat çekiyor.

VEDAT MURIQI MEVKİSİ

Hücum yollarında etkili bir isim olmayı başaran Vedat Muriqi santrafor mevkisinde oynuyor. Arnavutluk vatandaşlığı da bulunan Muriqi, Kosova Milli Takımı için mücadele ediyor.

VEDAT MURIQI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Liria Prizren'de başlayan Vedat Muriqi, sırasıyla şu takımlarda oynadı:

2010-2013 Liria Prizren
2013-2014 Teuta Durres
2014 Besa Kavaje (Kiralık)
2014-2016 Giresunspor
2016-2018 Gençlerbirliği
2018-2019 Çaykur Rizespor
2019-2020 Fenerbahçe
2020-2022 Lazio
2022 Mallorca (Kiralık)
2022- Mallorca

VEDAT MURIQI İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de de uzun bir süre mücadele eden Vedat Muriqi'nin istatistikleri şu şekilde:

-433 maç
-132 gol
-36 asist

Kosova Milli Takımı'nda 66 maçta forma giyen Vedat Muriqi, bu karşılaşmalarda 32 defa rakip fileleri havalandırırken, 7 kez gol pası verdi.

VEDAT MURIQI PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Vedat Muriqi piyasa değeri 4.5 milyon euro.

