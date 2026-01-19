Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Muriqi istatistikleri
Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Vedat Muriqi hakkında transfer iddiaları gündem olurken, deneyimli isim bir kez daha Süper Lig takımlarıyla anılmaya başladı. Kariyerine İspanya'da devam eden Muriqi'nin son durumunu merak eden kişiler, başarılı futbolcu hakkında "Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Vedat Muriqi istatistikleri ve kariyeri...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 21:58
VEDAT MURIQI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Vedat Muriqi, 24 Nisan 1994 tarihinde Kosova'nın Prizren bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine İspanya'da devam eden 31 yaşındaki Muriqi, 1,94 metre boyu ile dikkat çekiyor.
VEDAT MURIQI MEVKİSİ
Hücum yollarında etkili bir isim olmayı başaran Vedat Muriqi santrafor mevkisinde oynuyor. Arnavutluk vatandaşlığı da bulunan Muriqi, Kosova Milli Takımı için mücadele ediyor.
VEDAT MURIQI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Liria Prizren'de başlayan Vedat Muriqi, sırasıyla şu takımlarda oynadı: