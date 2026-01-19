Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli? Almada piyasa değeri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Teknik özellikleri ile ön plana çıkan ve transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelen Thiago Almada, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle adı Türk takımlarıyla anılmaya başladıktan sonra, "Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular arama motorlarında inceleniyor. İşte, Thiago Almada piyasa değeri, istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 19:59
Teknik becerisi ve oyun görüşü ile dikkat çeken Thiago Almada, transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Türk kulüpleriyle anılmaya başlamasıyla birlikte ilgi daha da artarken, futbolseverler "Thiago Almada kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle genç yıldızın güncel piyasa değeri merak konusu oluyor. İşte Thiago Almada'nın kariyer yolculuğu, öne çıkan istatistikleri ve dikkat çeken detayları…

THIAGO ALMADA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Thiago Almada, 26 Nisan 2001 tarihinde Arjantin'in Ciudadela bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine İspanya'da devam eden Thiago Almada, 1,71 metre boyuna sahip.

THIAGO ALMADA MEVKİSİ NE?

Hücuma yönelik gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi başaran Thiago Almada sol kanat mevkisinde oynuyor. Ayrıca, on numara ve sağ kanat bölgelerinde de oynayabilen 24 yaşındaki Almada, sağ ayağını kullanıyor.

THIAGO ALMADA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Velez Sarsfield'de başlayan Thiago Almada'nın oynadığı takımlar şunlar:

2018-2022 Velez Sarsfield
2022-2024 Atlanta United
2024-2025 Botafogo
2025 Olympique Lyon (Kiralık)
2025- Atletico Madrid

THIAGO ALMADA İSTATİSTİKLERİ

Arjantin, Fransa ve İspanya gibi önemli liglerde forma giyen Thiago Almada'nın istatistikleri şu şekilde:

-247 maç
-57 gol
-42 asist

Arjantin Milli Takımı ile 12 maçta süre bulan Thiago Almada, bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırırken, 2 defa gol pası verdi.

THIAGO ALMADA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Thiago Almada piyasa değeri 20 milyon euro.

