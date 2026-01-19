Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli? Almada piyasa değeri
Teknik özellikleri ile ön plana çıkan ve transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelen Thiago Almada, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle adı Türk takımlarıyla anılmaya başladıktan sonra, "Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular arama motorlarında inceleniyor. İşte, Thiago Almada piyasa değeri, istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...
Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 19:59
THIAGO ALMADA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Thiago Almada, 26 Nisan 2001 tarihinde Arjantin'in Ciudadela bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine İspanya'da devam eden Thiago Almada, 1,71 metre boyuna sahip.
THIAGO ALMADA MEVKİSİ NE?
Hücuma yönelik gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi başaran Thiago Almada sol kanat mevkisinde oynuyor. Ayrıca, on numara ve sağ kanat bölgelerinde de oynayabilen 24 yaşındaki Almada, sağ ayağını kullanıyor.
THIAGO ALMADA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Velez Sarsfield'de başlayan Thiago Almada'nın oynadığı takımlar şunlar:
2018-2022 Velez Sarsfield 2022-2024 Atlanta United 2024-2025 Botafogo 2025 Olympique Lyon (Kiralık) 2025- Atletico Madrid
THIAGO ALMADA İSTATİSTİKLERİ
Arjantin, Fransa ve İspanya gibi önemli liglerde forma giyen Thiago Almada'nın istatistikleri şu şekilde:
-247 maç -57 gol -42 asist
Arjantin Milli Takımı ile 12 maçta süre bulan Thiago Almada, bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırırken, 2 defa gol pası verdi.
THIAGO ALMADA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Thiago Almada piyasa değeri 20 milyon euro.