Thiago Almada kimdir, kaç yaşında ve nereli? Almada piyasa değeri

Teknik becerisi ve oyun görüşü ile dikkat çeken Thiago Almada, transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Türk kulüpleriyle anılmaya başlamasıyla birlikte ilgi daha da artarken, futbolseverler "Thiago Almada kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle genç yıldızın güncel piyasa değeri merak konusu oluyor. İşte Thiago Almada'nın kariyer yolculuğu, öne çıkan istatistikleri ve dikkat çeken detayları…