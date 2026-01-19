CANLI SKOR ANA SAYFA
Atletico Madrid'in Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid, İstanbul kafilesini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 20:07
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında final niteliğinde bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te La Liga'nın dev takımlarından Atletico Madrid'i ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi İspanyol temsilcisi, İstanbul kafilesini açıkladı. İşte Atletico Madrid'in Galatasaray maçı kamp kadrosu...

