Atletico Madrid'in Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında final niteliğinde bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te La Liga'nın dev takımlarından Atletico Madrid'i ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi İspanyol temsilcisi, İstanbul kafilesini açıkladı. İşte Atletico Madrid'in Galatasaray maçı kamp kadrosu...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER