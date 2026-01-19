Beşiktaş 90+5'te kazandı! El Bilal Toure'den hayat öpücüğü

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlandı. Mücadelenin ikinci yarısında 90+5'te fileleri sarsan El Bilal Toure, siyah-beyazlılara 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 7 maça çıkan siyah-beyazlılar, 32 puana yükseldi. Zecorner Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Zecorner Kayserispor ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

DOLMABAHÇE'DE İSTİFA ÇAĞRISI

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarını maç boyunca sürdürdü. Beşiktaş'ta ara transfer dönemi sessizliğinin sürmesi bu tepkilere yol açarken küme düşme hattındaki Zecorner Kayserispor'a karşı uzatma dakikalarına kadar üstünlük kurulamaması, tribünlerdeki isyanın artmasına sebep oldu.

AHMET SAMİ BİRCAN VE ALİ PAĞDA İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın genç futbolcuları Ahmet Sami Bircan (18) ve Ali Pağda (17), Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna girdi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen iki oyuncu da Kayserispor mücadelesine yedek başladı.