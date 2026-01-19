CANLI SKOR ANA SAYFA
Mathias Lovik, Trabzonspor için geldi!

Mathias Lovik, Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, Trabzon'a iniş yaptı. Norveçli sol bek sağlık kontrollerinin ardından imza atacak. İşte havalimanındaki açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 21:31
Mathias Lovik, Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili kulübe imza atmak üzere Trabzon'a iniş yaptı. Norveçli sol bekin ilk açıklamaları şu şekilde oldu...

"40 BİN KİŞİ OLACAK"

"Tabii ki çok mutluyum. Daha önce Trabzon'a geldim. Molde ile buraya gelmiştim. Kovid zamanında yarı zamanlıydı stadyum ve 20 bin kişi vardı. Ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dört gözle bekliyorum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte güzel işler yapacağız."

(Daniel Karlsbakk'ın da Trabzonspor'un gündeminde olmasına ilişkin sözleri)

"En iyi arkadaşlarımdan biri. Umarım birlikte oynarız ama futbol bu. Ne olacağını bilemezsiniz. Beklemediğiniz şeyler de oluyor. Beraber oynamak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olur. Umuyorum bu gerçekleşir ama belli olmaz. Çok iyi bir futbolcu kendisi. Ne olacağını göreceğiz."

"DAHA ÖNCE BU ÜLKEDE OYNADIM"

"Daha önce bu ülkede oynadım. Galatasaray'a karşı oynadığım bir maç vardı. Trabzonspor'a karşı oynadığım bir maç vardı. Taraftarla ilk buluşmam orada olmuştu. Taraftarın nasıl takımı desteklediğini görmüştüm. Cuma günü yeni bir maç var ve dolu stadyum önünde oynamak için sabırsızlanıyorum ben de."

"EN BÜYÜK HAYALİM..."

"Buradaki hedefim, yapmam gereken her zaman en iyi mücadelemi göstermek. En büyük hayalim, bir gün Manchester United forması giymek. Şu anda Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burada elimden geleni yapmak istiyorum."

İŞTE LOVIK'İN İLK GÖRÜNTÜLERİ

