Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 20:02
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 23 Ocak Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, yapılan antrenmanda Kocaelispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenmana transfer görüşmelerinde bulunan Sikan, tedavisi devam eden Savic ve Baniya katılmadı.

Trabzonspor hazırlıklarına 20 Ocak Salı günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

