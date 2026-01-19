CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş El Bilal Toure: Gol attığım için mutluyum ama...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 90+5'te galibiyet golünü kaydeden El Bilal Toure, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 22:56
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Dolmabahçe'de 90+5'te attığı gol ile takımına galibiyeti getiren El Bilal Toure, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE EL BILAL TOURE'NİN AÇIKLAMALARI

"Takım olarak galibiyeti hak ettik, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Ben de bana verilen görevi yapmaya çalıştım. Golü erken atsak, daha kolay maç olabilirdi ve daha farklı kazanabilirdik. Çok çalıştık, bu çalışma sonrası galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Ancak takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Bu maçta golü attığım için mutluyum ama takım olarak herkesin bu galibiyetlerde katkısı var. Elimden geleni yapıyorum, sezon sonunda gol ve asist sayılarımı göreceğiz."

