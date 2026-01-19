El Bilal Toure: Gol attığım için mutluyum ama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Dolmabahçe'de 90+5'te attığı gol ile takımına galibiyeti getiren El Bilal Toure, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE EL BILAL TOURE'NİN AÇIKLAMALARI

"Takım olarak galibiyeti hak ettik, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Ben de bana verilen görevi yapmaya çalıştım. Golü erken atsak, daha kolay maç olabilirdi ve daha farklı kazanabilirdik. Çok çalıştık, bu çalışma sonrası galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Ancak takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Bu maçta golü attığım için mutluyum ama takım olarak herkesin bu galibiyetlerde katkısı var. Elimden geleni yapıyorum, sezon sonunda gol ve asist sayılarımı göreceğiz."