Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Listede 5 aday

Siyah-beyazlılar tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak final maçına çevrilirken, diğer bir konu olan "Teknik direktör kim olacak?" sorusu da yanıtını arıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine birçok hoca geldi. Fernando Santos ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın teknik direktör adayları listesinde birçok isim olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın eski teknik direktörleri Şenol Güneş ve Sergen Yalçın gibi isimlerin yanı sıra Edin Terzic, Nuri Şahin, Vincenzo Italiano gibi isimlerle temasa geçildiği ifade edildi.

FİNALLER BEKLENİYOR

Yerli adaylar arasında Şenol Güneş ile Sergen Yalçın'ın isimleri listenin ilk sırasında yer alıyor. Yönetimin yabancı teknik direktör adayları arasındaki isimler ise şu anda Avrupa'da final oynayacak hocalardan oluşuyor. Edin Terzic'in çalıştırdığı, Nuri Şahin'in teknik ekibinde olduğu Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı. Beşiktaş'ın bir diğer adayı Vincenzo Italiano ise, Club Brugge'yi eleyerek Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkma başarısı gösterdi. Son görüşmelerin finaller sonrası yapılması bekleniyor.