Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Listede 5 aday

Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Listede 5 aday

Yönetim yeni teknik direktör için ince eleyip sık dokuyor. Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri ilk iki sırayı alırken; yabancılarda Avrupa’da finale çıkan Edin Terzic ve Nuri Şahin ile Vincenzo Italiano yakın takipte.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Listede 5 aday

Siyah-beyazlılar tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak final maçına çevrilirken, diğer bir konu olan "Teknik direktör kim olacak?" sorusu da yanıtını arıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine birçok hoca geldi. Fernando Santos ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın teknik direktör adayları listesinde birçok isim olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın eski teknik direktörleri Şenol Güneş ve Sergen Yalçın gibi isimlerin yanı sıra Edin Terzic, Nuri Şahin, Vincenzo Italiano gibi isimlerle temasa geçildiği ifade edildi.

FİNALLER BEKLENİYOR

Yerli adaylar arasında Şenol Güneş ile Sergen Yalçın'ın isimleri listenin ilk sırasında yer alıyor. Yönetimin yabancı teknik direktör adayları arasındaki isimler ise şu anda Avrupa'da final oynayacak hocalardan oluşuyor. Edin Terzic'in çalıştırdığı, Nuri Şahin'in teknik ekibinde olduğu Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı. Beşiktaş'ın bir diğer adayı Vincenzo Italiano ise, Club Brugge'yi eleyerek Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkma başarısı gösterdi. Son görüşmelerin finaller sonrası yapılması bekleniyor.

G.Saray'da beklenen veda gerçekleşiyor!
G.Saray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden
DİĞER
Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor
CHP’li belediyelerde aile saltanatı! Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu
F.Bahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler
Pazarlıklar resmen başladı! G.Saray'dan gurbetçi yıldıza teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!
Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var!
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 MAYIS rakamları
💥Süper Loto çekildi! (9 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tercih yerli Tercih yerli 00:41
Ali Koç’a 60 gün ceza Ali Koç’a 60 gün ceza 00:32
Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! 00:28
Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! 00:28
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! 00:23
Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? 00:22
Daha Eski
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! 00:09
Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! 00:02
Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! 00:01
Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! 23:09