BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Necip Uysal ile Hasan Arat arasında flaş görüşme!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlılarda Başkan Hasan Arat ile takımın kaptanı Necip Uysal arasında geçen ve gün yüzüne çıkan o konuşma gündem oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk etmişti.
Mücadeleyi siyah-beyazlılar, Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 kazanıp finale çıkan ilk takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en önemli maçlarından birine çıkan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında hata yapmayıp adını finale yazdırırken takımın bu başarısı karşısında başkan Hasan Arat da sessiz kalmadı.
Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlıların başkanı, Tüpraş Stadı'nda 1-0 kazanılan mücadelenin ardından soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik ederken finale çıkma başarısı olarak tüm takıma toplam 7 milyon TL toplam prim verileceğini vaat etti.
Takım adına söz alan kaptan Necip Uysal, başkan Hasan Arat'a teşekkür ederek "Biz para değil, kupa istiyoruz başkanım. Jestiniz için teşekkür ediyoruz" derken kupayı da kulübe getireceklerini söyledi.