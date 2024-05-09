Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi...

Son dakika spor haberleri... Adı gelecek sezon için Fenerbahçe ile anılan Rafa Silva konusunda oyuncuyu kararını verdi. Sezon sonunda sözleşmesi Benfica ile bitecek olan yıldız oyuncunun gitmek istediği takım belli oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 14:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi...

Benfica forması giyen Rafa Silva, Portekiz ekibine veda etmeye hazırlanıyor. 2016'da Braga'dan Benfica'ya imza atan 30 yaşındaki futbolcu, takımıyla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi...

ROTASI KATAR OLACAK

A Bola'da yer alan habere göre, Rafa Silva'nın yeni adresinin Katar ekibi Al Sadd olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi...

Gelecek sezon için Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Silva ile İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği ancak 30 yaşındaki futbolcunun Katar'a transfer olmasının beklendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi...

YILLIK ÜCRETİ

Rafa Silva'nın Al Sadd'tan yıllık 7.5 milyon Euro kazanacağı ve imza bonusu olarak 10 milyon alacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi...

BU SEZON PERFORMANSI

Öte yandan Portekiz basınındaki haberde, Rafa Silva ve temsilcisinin bu konuda yorum yapmamakta ısrarcı olduğu hatırlatıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi...

Benfica'da bu sezon 51 maçta süre bulan Rafa Silva, 20 gol attı ve 14 asist yaptı.

Casper
F.Bahçe'ye Amerika'dan sürpriz golcü!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…
Hastane randevu sistemi (MHRS) değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor!
Necip ile Arat arasında flaş görüşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Amerika'dan sürpriz golcü!
F.Bahçeli yıldızın psikolojisi bozuldu!
YENİ RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? | Onaylı randevu sistemi nedir? MHRS randevu ne zaman değişecek?
BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ | Boşnak böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 MAYIS rakamları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi... F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi... 14:11
Necip ile Arat arasında flaş görüşme! Necip ile Arat arasında flaş görüşme! 13:21
1. Lig'de son hafta hakemleri açıklandı! 1. Lig'de son hafta hakemleri açıklandı! 12:47
F.Bahçe'ye Amerika'dan sürpriz golcü! F.Bahçe'ye Amerika'dan sürpriz golcü! 12:36
İşte Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri! İşte Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri! 12:30
Jokic MVP seçildi Jokic MVP seçildi 11:45
Daha Eski
Arda'ya büyük şok! Eğer finalde oynayamazsa... Arda'ya büyük şok! Eğer finalde oynayamazsa... 11:32
Frosinone - Inter maçı ne zaman? Frosinone - Inter maçı ne zaman? 10:59
Brest - Reims maçı ne zaman? Brest - Reims maçı ne zaman? 10:54
Nice - Le Havre maçı ne zaman? Nice - Le Havre maçı ne zaman? 10:48
Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman? Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman? 10:30
F.Bahçeli yıldızın psikolojisi bozuldu! F.Bahçeli yıldızın psikolojisi bozuldu! 10:17