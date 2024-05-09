TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kararını verdi...
Son dakika spor haberleri... Adı gelecek sezon için Fenerbahçe ile anılan Rafa Silva konusunda oyuncuyu kararını verdi. Sezon sonunda sözleşmesi Benfica ile bitecek olan yıldız oyuncunun gitmek istediği takım belli oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
ROTASI KATAR OLACAK
YILLIK ÜCRETİ
Rafa Silva'nın Al Sadd'tan yıllık 7.5 milyon Euro kazanacağı ve imza bonusu olarak 10 milyon alacağı öne sürüldü.
BU SEZON PERFORMANSI
Öte yandan Portekiz basınındaki haberde, Rafa Silva ve temsilcisinin bu konuda yorum yapmamakta ısrarcı olduğu hatırlatıldı.
Benfica'da bu sezon 51 maçta süre bulan Rafa Silva, 20 gol attı ve 14 asist yaptı.
DİĞER