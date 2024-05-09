Atalanta 3-0 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Atalanta sahasında Marsilya'yı konuk etti. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Gil Manzano düdük çaldı.
1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında rakibini 3-0 mağlup eden Atalanta finale adını yazdırdı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Lookman, 52. dakikada Ruggeri ve 90+5. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
Atalanta, UEFA Avrupa Ligi finalinde, İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumu'nda Bayer Leverkusen ile kozlarını paylaşacak.