Haberler UEFA Avrupa Ligi Atalanta 3-0 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

Atalanta 3-0 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

Atalanta ile Marsilya, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Atalanta finale yükselmeyi başardı. İtalyan ekibine finali getiren golleri 30. dakikada Lookman, 52. dakikada Ruggeri ve 90+5. dakikada El Bilal Toure kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 23:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta 3-0 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Atalanta sahasında Marsilya'yı konuk etti. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Gil Manzano düdük çaldı.

1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında rakibini 3-0 mağlup eden Atalanta finale adını yazdırdı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Lookman, 52. dakikada Ruggeri ve 90+5. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

Atalanta, UEFA Avrupa Ligi finalinde, İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumu'nda Bayer Leverkusen ile kozlarını paylaşacak.

Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor!
F.Bahçe'nin gözdesi Barça'ya! Anlaşma sağlandı
DİĞER
Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’ndan esprili paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdular!
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu!
G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde!
Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 MAYIS rakamları
Cuma Hutbesi DİYANET 10 MAYIS 2024
🌹 RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! 00:09
Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! 23:09
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 22:20
Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı 21:13
Daha Eski
G.Saray'da Fatih Karagümrük mesaisi! G.Saray'da Fatih Karagümrük mesaisi! 20:45
Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu! Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu! 19:50
F.Bahçe'nin gözdesi Barça'ya! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'nin gözdesi Barça'ya! Anlaşma sağlandı 19:35
Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! 19:09
Mourinho'dan emeklilik açıklaması! Tarih verdi Mourinho'dan emeklilik açıklaması! Tarih verdi 18:44
G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden 18:29