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Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Rade Krunic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, tecrübeli orta saha oyuncusuna talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 18:10
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Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri çeken sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde de adından sıkça söz ettirmişti.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Kanarya'nın 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde takıma kazandırdığı isimlerden biri de Rade Krunic olmuştu.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe, Serie A devi Milan'da forma giyen Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında da istediği 30 yaşındaki futbolcu, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken Rade Krunic için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

TORINO KRUNIC'İ İSTİYOR

Takvim'in derlediği haberde; İtalya Ligi ekiplerinden Torino'nun, Bosna Hersekli orta sahayı gelecek sezon kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Rade Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Boşnak futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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