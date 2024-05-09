Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Rade Krunic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, tecrübeli orta saha oyuncusuna talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Serie A devi Milan'da forma giyen Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında da istediği 30 yaşındaki futbolcu, performansıyla beklentileri karşılayamadı.
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken Rade Krunic için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.
TORINO KRUNIC'İ İSTİYOR
Takvim'in derlediği haberde; İtalya Ligi ekiplerinden Torino'nun, Bosna Hersekli orta sahayı gelecek sezon kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Rade Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta süre aldı.
Boşnak futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Krunic'in güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.
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