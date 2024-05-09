Fenerbahçe'ye Rade Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri çeken sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde de adından sıkça söz ettirmişti.