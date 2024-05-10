TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor
Son dakika spor haberi: Gelecek sezon takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe, transferde büyük düşünüyor. Beklentilerin altında kalan isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, bomba transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Dusan Tadic'in yerine arayışlarına başlayan Fenerbahçe için Arap basınından dev bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Transfer komitesi de yeni sezonun transferleri için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Scout ekibinden gelen raporlar doğrultusunda oyuncularla irtibata geçilmeye başlandı.
Yoğun bir operasyon yürüten Kanarya için Arap basınından büyük bir iddia ortaya atıldı.
Dusan Tadic'in yerine takviye planlayan yönetim, süper bir yıldızı gündemine aldı.
Arap medyası, Fenerbahçe'nin Al-Ahli'de forma giyen Fransız yıldız Allan Saint- Maximin için nabız yokladığını yazdı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Sezon başında Newcastle United'dan 27.2 milyon euroya Suudi ekibinin yolunu tutan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için tüm şartların zorlanacağı iddia edildi.
Haberde; "Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i yaz aylarında kadrosuna katmak istiyor" ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da ileri sürüldü.
Bu sezon Al-Ahli formasıyla 30 maça çıkan Fransız sol kanat, 4 gol attı, 10 asist yaptı.
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