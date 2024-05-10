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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe, transferde büyük düşünüyor. Beklentilerin altında kalan isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, bomba transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Dusan Tadic'in yerine arayışlarına başlayan Fenerbahçe için Arap basınından dev bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

Fenerbahçe'de gündem yoğun... Sarı-lacivertlilerde yönetim seçim süreciyle, teknik heyet ise mucizelere bıraktığı şampiyonlukla ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

Transfer komitesi de yeni sezonun transferleri için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

Scout ekibinden gelen raporlar doğrultusunda oyuncularla irtibata geçilmeye başlandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

Yoğun bir operasyon yürüten Kanarya için Arap basınından büyük bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

Dusan Tadic'in yerine takviye planlayan yönetim, süper bir yıldızı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

Arap medyası, Fenerbahçe'nin Al-Ahli'de forma giyen Fransız yıldız Allan Saint- Maximin için nabız yokladığını yazdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Sezon başında Newcastle United'dan 27.2 milyon euroya Suudi ekibinin yolunu tutan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için tüm şartların zorlanacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

Haberde; "Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i yaz aylarında kadrosuna katmak istiyor" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor

Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da ileri sürüldü.

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