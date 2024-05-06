FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Konyaspor maçı öncesi Mert Hakan açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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İsmail Kartal: "İsmail Yüksek'in sakatlığı bizim için önemli. Bir Türk oyuncuyu oynatmamız gerekiyordu ve rakibin oyun anlayışına bakıp orada Mert Hakan'ı tercih ettik."

"Teknik direktör değişimlerinde takımların motivasyonları yükselebiliyor. Biz önümüzde bakacağız. Konyaspor'da iyi bir takım, kazanmak isteyeceklerdir. Oyuncularımın morali iyi, biz inşallah kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.