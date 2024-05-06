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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Konyaspor maçı öncesi Mert Hakan açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü İsmail Kartal zorlu maç öncesi kadro tercihi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 19:28 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 19:34
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Konyaspor maçı öncesi Mert Hakan açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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İsmail Kartal: "İsmail Yüksek'in sakatlığı bizim için önemli. Bir Türk oyuncuyu oynatmamız gerekiyordu ve rakibin oyun anlayışına bakıp orada Mert Hakan'ı tercih ettik."

"Teknik direktör değişimlerinde takımların motivasyonları yükselebiliyor. Biz önümüzde bakacağız. Konyaspor'da iyi bir takım, kazanmak isteyeceklerdir. Oyuncularımın morali iyi, biz inşallah kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom
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