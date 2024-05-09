Galatasaray'da hayrete düşüren gerçek! Tam 8 futbolcu...

Muslera'yı Porto formasıyla 3, Galatasaray formasıyla 1 kez olmak üzere 4 kez şampiyonluk gören Sergio Oliveira izledi. Mauro Icardi, ikisi Paris Saint-Germain, biri Galatasaray olmak üzere 3 kez şampiyon apoleti taktı. Lucas Torreira da Atletico Madrid ve Galatasaray ile birer kez olmak üzere 2 kez lig şampiyonluğuna uzandı.