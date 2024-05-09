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TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda özellikle sağ bek konusunda temaslar başladı. Transfer komitesinin ilk sırasında ise sürpriz bir isim yer alıyor. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 10:17
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

Cimbom sağ bek mevkisine Sacha Boey profilinde bir oyuncu takviye etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

Bu doğrultuda arayışlara başlayan Cimbom, bir süre önce Fransız ekibi Lyon'dan Sael Kumbedi'yi listesine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

Sarı-Kırmızılı ekibin scoutlarının bir süredir takip ettiği 19 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

Takvim'in haberine göre, Buruk'un futbolcuyu beğendiği ve transferine onay verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

Cimbom'un, sağ bek, sağ açık ve sol bekte oynayabilen futbolcu için temaslarını sıklaştıracağı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

9 milyon Euro güncel değer biçilen Kumbedi'nin Lyon ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

Le Havre altyapısından yetişen genç futbolcunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar oynadığı 74 maçta, 1 golü ve 6 asisti bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...

Sael Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıktı ve takımına 3 asist katkısı sağlamayı başardı.

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