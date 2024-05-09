TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini buldu! İşte o isim...
Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda özellikle sağ bek konusunda temaslar başladı. Transfer komitesinin ilk sırasında ise sürpriz bir isim yer alıyor. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-Kırmızılı ekibin scoutlarının bir süredir takip ettiği 19 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu.
Takvim'in haberine göre, Buruk'un futbolcuyu beğendiği ve transferine onay verdiği öğrenildi.
Cimbom'un, sağ bek, sağ açık ve sol bekte oynayabilen futbolcu için temaslarını sıklaştıracağı gelen haberler arasında.
9 milyon Euro güncel değer biçilen Kumbedi'nin Lyon ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
Le Havre altyapısından yetişen genç futbolcunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar oynadığı 74 maçta, 1 golü ve 6 asisti bulunuyor.
Sael Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıktı ve takımına 3 asist katkısı sağlamayı başardı.
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