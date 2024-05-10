GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlar Kerem Aktüroğlu'na talip! Bonservis bedeli belli oldu
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da son zamanlarda yedek kulübesine çekilen Kerem Aktürkoğlu hakkında İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Barış Alper Yılmaz için nabız yoklayan Serie A ekibi şimdi de Kerem için devreye girdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 09:18
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İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; daha önce Barış Alper Yılmaz'ı gündemine alan Lazio, şimdi de Kerem Aktürkoğlu'nu listeye dahil etti.
"G.SARAY 15 MİLYON EURO İSTEDİ"
Galatasaray 15 milyon Euro bonservis istedi. Pazarlıklar sezon sonunda yapılacak" ifadelerini kullandı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Öte yandan haberde, Kerem'in de Galatasaray'da baskıdan bunaldığı ve taraftardan aldığı tepkiler sebebiyle ayrılmaya sıcak baktığı kaydedilirken, yıldız oyuncunun Lazio'nun teklifine sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray formasıyla 170 resmi maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, bu maçlarda 44 gol 39 asistlik performans gösterdi.
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