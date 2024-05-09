Bayer Leverkusen 2-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Leverkusen Avrupa Ligi'nde finale yükseldi!

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, İtalyan ekibi Roma'yla kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 eşitlikle sona erdi.

Roma'nın gollerini 43. ve 66. dakikalarda penaltılardan Leandro Paredes kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 82'de Gianluca Mancini'den (k.k) ve 90+7. dakikada Josip Stanisic geldi.

İki maç sonrası Leverkusen rakibini 4-2 mağlup etmiş oldu ve Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Leverkusen'in finaldeki rakibi, Marsilya'yı mağlup eden Atalanta oldu.

Leverkusen ile Atalanta arasındaki UEFA Avrupa Ligi final maçı 22 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

LEVERKUSEN YENİLMEZLİK REKORU KIRDI

Son 49 maçında yenilmeyen Bayer Leverkusen, 1963-65 Benfica'ya ait olan yenilmezlik rekorunu kırdı.