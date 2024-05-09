Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismi Trabzonspor'a getirecek!

TRANSFER HABERLERİ | Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismi Trabzonspor'a getirecek!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Fenerbahçe'nin o futbolcusuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte transfere dair detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 15:40
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Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismiTrabzonspor'a getirecek!

Türkiye Kupası'nda finale çıkan ve sezonu kupayla kapatmak isteyen Trabzonspor yeni sezona da iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismiTrabzonspor'a getirecek!

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim girdi. Karadeniz devi, Fenerbahçeli yıldız için çalışma başlattı.

Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismiTrabzonspor'a getirecek!

Diğer yandan da rotasyonu güçlendirmek adına yerli bir ismin takıma kazandırılması hedefleniyor.

Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismiTrabzonspor'a getirecek!

Listenin üst sıralarında ise Fenerbahçeli yıldız var.

Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismiTrabzonspor'a getirecek!

Bonservisi Fenerbahçe'nin elinde bulunan, şu anda ise Pendikspor forması giyen Umut Nayir, sezon sonunda Kanarya'ya geri dönecek.

Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismiTrabzonspor'a getirecek!

Oradaki kontratı 2025 yılında bitecek olan deneyimli oyuncunun ise takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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