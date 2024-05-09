TRANSFER HABERLERİ | Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismi Trabzonspor'a getirecek!
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Fenerbahçe'nin o futbolcusuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte transfere dair detaylar...
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Listenin üst sıralarında ise Fenerbahçeli yıldız var.
Bonservisi Fenerbahçe'nin elinde bulunan, şu anda ise Pendikspor forması giyen Umut Nayir, sezon sonunda Kanarya'ya geri dönecek.
Oradaki kontratı 2025 yılında bitecek olan deneyimli oyuncunun ise takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Milliyet'in haberine göre Fırtına, Umut Nayir'i kadrosuna katmanın peşinde.
30 yaşındaki forvet ile sezon sonunda masaya oturulacak.
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