TRANSFER HABERLERİ | Abdullah Avcı Fenerbahçe'den o ismi Trabzonspor'a getirecek!

Türkiye Kupası'nda finale çıkan ve sezonu kupayla kapatmak isteyen Trabzonspor yeni sezona da iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim girdi. Karadeniz devi, Fenerbahçeli yıldız için çalışma başlattı.