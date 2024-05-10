DGS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda başvuru süreci başlıyor. Her yıl binlerce adayın 2 yıllık ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak için başvurduğu DGS'ye başvurular, ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Bu kapsamda DGS başvurusu yapmak isteyen ön lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları, arama motorlarında 'DGS başvuruları saat kaçta başlayacak 2024? ÖSYM DGS başvuruları ne zaman başlıyor?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖSYM DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları yayınlanan takvimle ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs'ta başlayacak. Başvuru saati hakkında bilgi verilmezken başvuru ekranının saat 10.00'dan sonra erişime açılması bekleniyor. Öte yandan başvurular, 20 Mayıs'ta sona erecek.

2024 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS'ye geç başvurular 28 Mayıs'ta alınacak.

2024 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Geçen sene 270 TL olarak belirlenen başvuru ücreti, sınav kılavuzu yayımlandığında belli olacak. DGS kılavuzu yayımlanınca haberimiz güncellenecektir.

2024 DGS'YE NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla adaylar DGS başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile yapılabilecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

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2024 DGS BAŞVURU ŞARTLARI NE? KİMLER BAŞVURABİLİR?

DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar.

Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.