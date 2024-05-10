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Anderson Talisca'dan flaş Beşiktaş itirafı! "Hayatımın sonuna kadar..."

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr formasını terleten Anderson Talisca Brezilya basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbolcunun Beşiktaş ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 09:26
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Anderson Talisca'dan flaş Beşiktaş itirafı! "Hayatımın sonuna kadar..."

Bir zamanlar Beşiktaş formasını terleten ve oynadığı dönemde Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca Brezilya basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Anderson Talisca'dan flaş Beşiktaş itirafı! "Hayatımın sonuna kadar..."

Futbolcu yaptığı açıklamada, Talisca, "Kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım. Şimdi Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım.

Anderson Talisca'dan flaş Beşiktaş itirafı! "Hayatımın sonuna kadar..."

Ama Türkiye'deki dönemimi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

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