Anderson Talisca'dan flaş Beşiktaş itirafı! "Hayatımın sonuna kadar..."

Bir zamanlar Beşiktaş formasını terleten ve oynadığı dönemde Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca Brezilya basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbolcu yaptığı açıklamada, Talisca, "Kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım. Şimdi Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım. Ama Türkiye'deki dönemimi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki yıldız isim 2016 yazında Portekiz ekibi Benfica'dan, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştu. Siyah-beyazlı forma ile 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.