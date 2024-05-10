Fenerbahçe'de seçim 8-9 Haziran'da

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gözler seçime çevrildi. Başkan adaylığını açıklayan ilk isim eski yönetici Sadettin Saran oldu... Mevcut başkan Ali Koç ise henüz adaylığını açıklamadı. Şubat ayında 'aday değilim' diyen Koç'un imza toplamaya başladığı ve 500 noter tasdikli imzayı bulduğu anda yeniden adaylığını açıklayacağı belirtildi. Sadettin Saran, 'Ali Koç aday olursa çekilirim' demişti. Ancak Koç, bugün adaylığını açıklamazsa, Saran'la kıyasıya bir yarışa girecek. Aziz Yıldırım ise son ana kadar bekleyecek. Fenerbahçe'de tüzük gereği olağan seçimli genel kurul toplantısının tarihi 2 hafta içinde açıklanacak. İlk toplantının 30-31 Mayıs'ta... Çoğunluk sağlanmazsa; ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da yapılacak.