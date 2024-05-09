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Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Marco Reus'un geleceği hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı alan 34 yaşındaki oyuncunun transfer görüşmesi yaptığı takım ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 19:10
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Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Yeni adresi...

Marco Reus, yeni sezon için teklifleri değerlendiriyor. Dortmund'a veda etmeye hazırlanan tecrübeli oyuncuya Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor ilgileniyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Yeni adresi...

REUS MLS'E DOĞRU!
Yeni adresi merak konusu olan 34 yaşındaki oyuncunun son durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin MLS takımlarından St. Louis City ile transfer görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Yeni adresi...

NTV Spor'un Athletic'ten derlediği habere göre; Reus ve St. Louis City arasındaki transfer görüşmelerinin henüz ilk aşamada olduğu ifade edildi. Reus'a Türkiye ve Suudi Arabistan'da da ilgi olduğu kaydedildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Yeni adresi...

Haberde, takımda daha önce Bundesliga'da oynamış 3 futbolcunun yer aldığı ve bu isimlerden birinin Reus'un eski takım arkadaşı Roman Burki olduğu aktarıldı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Yeni adresi...

Marco Reus, Borussia Dortmund'a 2012'de Borussia Mönchengladbach'tan imza attı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Yeni adresi...

2012'den bu yana Borussia Dortmund forması giyen Reus, Alman ekibinde Almanya Kupası (2) ve Almanya Süper Kupası (3) kazandı.

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