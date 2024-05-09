Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Yeni adresi...

REUS MLS'E DOĞRU! Yeni adresi merak konusu olan 34 yaşındaki oyuncunun son durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin MLS takımlarından St. Louis City ile transfer görüşmeleri yaptığı belirtildi.

NTV Spor'un Athletic'ten derlediği habere göre; Reus ve St. Louis City arasındaki transfer görüşmelerinin henüz ilk aşamada olduğu ifade edildi. Reus'a Türkiye ve Suudi Arabistan'da da ilgi olduğu kaydedildi.