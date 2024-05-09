Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Yeni adresi...
Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Marco Reus'un geleceği hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı alan 34 yaşındaki oyuncunun transfer görüşmesi yaptığı takım ortaya çıktı. İşte detaylar...
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REUS MLS'E DOĞRU!
Haberde, takımda daha önce Bundesliga'da oynamış 3 futbolcunun yer aldığı ve bu isimlerden birinin Reus'un eski takım arkadaşı Roman Burki olduğu aktarıldı.
Marco Reus, Borussia Dortmund'a 2012'de Borussia Mönchengladbach'tan imza attı.
2012'den bu yana Borussia Dortmund forması giyen Reus, Alman ekibinde Almanya Kupası (2) ve Almanya Süper Kupası (3) kazandı.
Reus, Bundesliga'da 3 kez sezonun en iyi oyuncusu seçildi.
Borussia Dortmund formasıyla 426 maça çıkan tecrübeli oyuncu 169 gol ve 130 asist kaydetti.
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