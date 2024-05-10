BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
10 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
1. Lig
14:00 Keçiörengücü - Altay (TRT Spor) 17:00 Giresunspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
14:00 Keçiörengücü - Altay (TRT Spor)
17:00 Giresunspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
LaLiga
22:00 Deportivo Alaves - Girona
22:00 Deportivo Alaves - Girona
Serie A
21:45 Frosinone - Inter
21:45 Frosinone - Inter
Ligue 1
22:00 Brest - Reims 22:00 Nice - Le Havre
22:00 Brest - Reims
22:00 Nice - Le Havre
Bundesliga
21:30 Augsburg - Stuttgart
21:30 Augsburg - Stuttgart
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