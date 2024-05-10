BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig 14:00 Keçiörengücü - Altay (TRT Spor) 17:00 Giresunspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

LaLiga 22:00 Deportivo Alaves - Girona

Serie A 21:45 Frosinone - Inter

Ligue 1 22:00 Brest - Reims 22:00 Nice - Le Havre

Bundesliga 21:30 Augsburg - Stuttgart

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...