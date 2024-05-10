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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 10 Mayıs Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 09:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

14:00 Keçiörengücü - Altay (TRT Spor)

17:00 Giresunspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

LaLiga

22:00 Deportivo Alaves - Girona

Serie A

21:45 Frosinone - Inter

Ligue 1

22:00 Brest - Reims

22:00 Nice - Le Havre

Bundesliga

21:30 Augsburg - Stuttgart

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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