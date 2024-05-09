Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlarken sarı-lacivertlilerden sürpriz hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak golcü konusunda oldukça flaş bir isimle ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 12:36
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TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'un konuğu oldu.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Müsabaka 0 - 0'lık eşitlikle noktalandı.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Konya deplasmanında takılan sarı-lacivertliler 2 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Tümosan Konyaspor maçından sonra eleştirilerin hedefinde olan İsmail Kartal ise maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

"Buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın başından, sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik."

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

"Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece biz, bir golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir."

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

"Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Öte yandan transfer planlaması için çalışmalarına için ara vermeden devam eden Fenerbahçe, gündemine MLS'ten genç golcüyü gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

aspor.com.tr'nin haberine göre sarı-lacivertliler, sözleşmesi Aralık 2024'te sona erecek Julian Carranza ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

MLS Ekibi Philadelphia takımında forma giyen 23 yaşındaki genç oyuncu takımıyla 12 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Carranza, takımı adına 8 gol kaydederken asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Arjantinli golcü oyuncu 2022 yazında takıma katılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda

Arjantin U23 takımında da forma giyen genç oyuncu 2 gol 1 asist kaydetti.

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