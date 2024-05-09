TRANSFER HABERİ | Golleriyle Amerika'yı sallamıştı! Şimdi Fenerbahçe yolunda
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlarken sarı-lacivertlilerden sürpriz hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak golcü konusunda oldukça flaş bir isimle ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.
Tümosan Konyaspor maçından sonra eleştirilerin hedefinde olan İsmail Kartal ise maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
"Buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın başından, sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik."
"Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece biz, bir golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir."
"Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan transfer planlaması için çalışmalarına için ara vermeden devam eden Fenerbahçe, gündemine MLS'ten genç golcüyü gündemine aldı.
aspor.com.tr'nin haberine göre sarı-lacivertliler, sözleşmesi Aralık 2024'te sona erecek Julian Carranza ile görüşmelere başladı.
MLS Ekibi Philadelphia takımında forma giyen 23 yaşındaki genç oyuncu takımıyla 12 maçta görev aldı.
Carranza, takımı adına 8 gol kaydederken asist katkısı üretemedi.
Arjantinli golcü oyuncu 2022 yazında takıma katılmıştı.
Arjantin U23 takımında da forma giyen genç oyuncu 2 gol 1 asist kaydetti.
Julian Carranza'nın piyasa değeri ise 6 milyon euro.
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