TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif
Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, gurbetçi yıldızı listesine aldı ve pazarlıklara resmen başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Portekizli yıldıza uygun bir teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanması beklenirken, bu bölgeye takviye yapılması planlanıyor.
Gelecek sezon orta alanını güçlendirecek G.Saray, aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu.
Sarı-kırmızılılar, Stuttgart'ın 27 yaşındaki yıldızı Atakan Karazor'a kanca attı. 6 numara pozisyonunda oynayan tecrübeli futbolcuyla görüşmelerin başladığı öğrenildi.
10 milyon euro piyasa değeri bulunan Atakan'ın kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi var. Almanya Ligi'nden son olarak Köhn'ü transfer eden sarı-kırmızılılar, Atakan'da da mutlu sona ulaşmak istiyor.
2019 yılında Kiel'den Stuttgart'a transfer olan tecrübeli orta saha, Alman ekibinde 139 maçta 2 gol, 6 asistle oynadı. Atakan orta alandaki mücadeleyi futboluyla beğeni topluyor.
ATAKAN KARAZOR KİMDİR?
Atakan Karazor, 13 Ekim 1996'da Almanya'nın Essen kentinde dünyaya geldi. Futbola Essen altyapısında başladı.
Daha sonra Bochum altyapısına transfer olan Atakan, U17 ve U19'da forma giydi.
2015 yazında Borussia Dortmund II'ye transfer oldu ve burada 2 yıl kariyerini sürdürdü.
2017'de Kiel'e imza atan Atakan, 2019 yazında ise Stuttgart'a 800 bin Euro'ya transfer oldu.
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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