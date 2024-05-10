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TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, gurbetçi yıldızı listesine aldı ve pazarlıklara resmen başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

Süper Lig'de son 3 haftaya lider giren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

Geçtiğimiz yaz orta sahayı Kerem Demirbay ve Ndombele ile güçlendiren Cimbom, buna karşın Fransız yıldızdan beklediği verimi alamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

Bu bölgedeki Sergio Oliveira'nın da uzun süreli sakatlıktan dönmüş olması nedeniyle geleceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

Portekizli yıldıza uygun bir teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanması beklenirken, bu bölgeye takviye yapılması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

Gelecek sezon orta alanını güçlendirecek G.Saray, aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

Sarı-kırmızılılar, Stuttgart'ın 27 yaşındaki yıldızı Atakan Karazor'a kanca attı. 6 numara pozisyonunda oynayan tecrübeli futbolcuyla görüşmelerin başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Atakan'ın kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi var. Almanya Ligi'nden son olarak Köhn'ü transfer eden sarı-kırmızılılar, Atakan'da da mutlu sona ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

2019 yılında Kiel'den Stuttgart'a transfer olan tecrübeli orta saha, Alman ekibinde 139 maçta 2 gol, 6 asistle oynadı. Atakan orta alandaki mücadeleyi futboluyla beğeni topluyor.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996'da Almanya'nın Essen kentinde dünyaya geldi. Futbola Essen altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

Daha sonra Bochum altyapısına transfer olan Atakan, U17 ve U19'da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

2015 yazında Borussia Dortmund II'ye transfer oldu ve burada 2 yıl kariyerini sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ: Pazarlıklar resmen başladı! Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza teklif

2017'de Kiel'e imza atan Atakan, 2019 yazında ise Stuttgart'a 800 bin Euro'ya transfer oldu.

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